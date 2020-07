View this post on Instagram

مع كل إمرأة تفكّر،تناضل لأجل حقوقها، تسامح،تعمل،تجتهد،تربّي ، تهتم بروحها وجسدها، لا تستسلم ،تواجه الظلم ،تناهض العنف ضدّها ، لا تخضع، تحّب نفسها ..... لتحب من حولها 💛