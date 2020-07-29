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مرأة

دقيق وسريع.. نجاح اختبار الدم فى تشخيص مرض الزهايمر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد اختبار الدم التجريبي دقيقًا للغاية في تمييز الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر عن أولئك الذين لا يعانون منه في العديد من الدراسات ، مما عزز الآمال بأنه قد تكون هناك طريقة بسيطة للمساعدة في تشخيص هذا النوع الأكثر شيوعًا من الخرف.

لقد كان تطوير مثل هذا الاختبار هدفًا طال انتظاره ، ويحذر العلماء من أن النهج الجديد لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحقق وأنه ليس جاهزًا بعد للاستخدام على نطاق واسع.

لكن نتائج يوم الثلاثاء تشير إلى أن الأمور تسير على الطريق الصحيح. حدد الاختبار الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر مقابل عدم وجود الخرف أو أنواع أخرى منه بدقة تتراوح من 89٪ إلى 98٪.

نوقشت النتائج في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر الذي يجري على الإنترنت بسبب جائحة فيروسات التاجية. كما تم نشر بعض النتائج في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.


وقالت ماريا كاريو ، كبيرة مسؤولي العلوم بجمعية مرض الزهايمر: "هذا جيد جدًا. لم نر أبدًا" دقة كبيرة في الجهود السابقة ، لم يكن للمعهد أي دور في هذه الدراسات ولكنه مول تمويلًا سابقًا للبحث الأساسي نحو تطوير اختبار الدم.


أكثر من 5 ملايين شخص في الولايات المتحدة والعديد من الأشخاص حول العالم لديهم مرض الزهايمر. تخفف الأدوية الحالية الأعراض مؤقتًا فقط ولا تبطئ التدهور العقلي.

عادة ما يتم تشخيص المرض من خلال اختبارات الذاكرة ومهارات التفكير ، ولكن هذا غير دقيق للغاية وعادة ما ينطوي على الإحالة إلى طبيب أعصاب. تعتبر الطرق الأكثر موثوقية مثل اختبارات السوائل الشوكية ومسح الدماغ غزوية أو باهظة الثمن ، لذا فإن اختبار الدم البسيط الذي يمكن إجراؤه في عيادة طبيب العائلة سيكون تقدمًا كبيرًا.


في العام الماضي ، أعلن العلماء عن نتائج مشجعة من اختبارات الدم التجريبية التي تقيس النسخ غير الطبيعية من الأميلويد ، وهو أحد البروتينين اللذين يتراكمان ويؤذيان أدمغة مرضى الزهايمر. يركز العمل الجديد على البروتين الآخر - تاو - ويكتشف أن أحد أشكاله يسمى p-tau217 هو مؤشر أكثر موثوقية. طورت العديد من الشركات والجامعات اختبارات p-tau217 التجريبية.

قاد الدكتور أوسكار هانسون من جامعة لوند في السويد دراسة حول اختبار إيلي ليلي على أكثر من 1400 شخص مسجلين بالفعل في دراسات الخرف في السويد وأريزونا وكولومبيا. شملت الأشخاص الذين ليس لديهم ضعف ، وضعف خفيف ، مرض الزهايمر وأمراض عصبية أخرى.

تفوق اختبار p-tau217 على مجموعة من التدابير الأخرى للإشارة إلى المرضى الذين أصيبوا بمرض الزهايمر كما تم التحقق منه عن طريق مسح الدماغ. كما يمكن مقارنته بمسح الدماغ وبعض اختبارات العمود الفقري بدقة.

تضمن جزء أريزونا من الدراسة 81 شخصًا تبرعوا بأدمغتهم عند الوفاة ، لذلك تمكن الباحثون من إظهار أن فحص الدم أثناء وجودهم على قيد الحياة يتطابق تمامًا مع أدلة المرض.

تضمن الجزء الكولومبي من الدراسة أشخاصًا لديهم جين نادر يقضي عليهم تقريبًا لتطوير مرض الزهايمر في سن مبكرة ، عادةً في الأربعينيات. وقال هانسون في حالة المصابين بهذا الجين ، بدأت مستويات الدم p-tau217 في الارتفاع "حوالي 20 سنة قبل ظهور الأعراض".

تشمل الجهات الراعية للدراسة المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة ، والمجموعات الصحية الحكومية السويدية ، وجمعية الزهايمر ، والعديد من المؤسسات والعديد من الشركات. يعمل بعض قادة الدراسة في شركة Lilly أو يستشارون الشركة.

أبلغت مجموعتان بحثيتان أخريان بشكل مستقل عن أدلة على اختبار p-tau217 في المؤتمر

وجد العلماء في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو ، أنها ساعدت في التمييز بين الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر والذين يعانون من مرض عصبي آخر - تنكس الفص الجبهي الجبهي - بدقة 96٪ في دراسة أجريت على 617 شخصًا.

كما وجدت الدكتورة سوزان شندلر من جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري أن p-tau217 أفضل من بعض المؤشرات الأخرى للكشف عن المرضى الذين لديهم لويحات في الدماغ - السمة المميزة لمرض الزهايمر.

 وقالت : "عندما يأتي المرضى إليّ مع تغيرات في ذاكرتهم وتفكيرهم ، فإن أحد الأسئلة الرئيسية هو  ما هو السبب؟ هل هو مرض الزهايمر أم هو شيء آخر؟" قالت. إذا كان اختبار تاو ناجحًا ، "فسيساعدنا ذلك في تشخيص الأشخاص مبكرًا وبدقة أكثر".

بدأ شندلر بالفعل دراسة أكبر في عدد متنوع من السكان في سانت لويس. فعل الباحثون الشيء نفسه في السويد.

إذا تم تأكيد الفوائد ، يقول Masliah و Carrillo وآخرون أنهم يأملون أن يكون الاختبار التجاري جاهزًا للاستخدام على نطاق واسع في غضون عامين تقريبًا.
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