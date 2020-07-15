اكتشاف مذهل.. جين جديد يحارب الإصابة بمرض الزهايمر

، أنه تم اكتشاف

وأفاد البحث الجديد، أن العلماء طوروا من خلال هذا الجين نظامًا جديدًا للكشف السريع عن الأدوية والعلاجات التي يمكن أن تؤخر الإصابة بمرض

"الخرف" كما هو معروف بيننا أو يمنعه تماما، وفقا لما جاء في موقع health.

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