AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اكتشاف مذهل.. جين جديد يحارب الإصابة بمرض الزهايمر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:45 م
جين يحارب مرض الزهايمر
جين يحارب مرض الزهايمر
Advertisements
آية التيجي
نشر بحث جديد أجري مؤخرا من قبل باحثين بـ جامعة كوين ماري في لندن، أنه تم اكتشاف جين BACE2 يمكنه أن يعالج بشكل طبيعي علامات الإصابة بـ مرض الزهايمر في خلايا الدماغ البشرية.

وأفاد البحث الجديد، أن العلماء طوروا من خلال هذا الجين نظامًا جديدًا للكشف السريع عن الأدوية والعلاجات التي يمكن أن تؤخر الإصابة بمرض الزهايمر "الخرف" كما هو معروف بيننا أو يمنعه تماما، وفقا لما جاء في موقع health.

اقرأ أيضا | مرضى الزهايمر أكثر عرضة لفيروس كورونا لنسيانهم الإجراءات الوقائية

وأكد الباحثون، أن التحدي الرئيسي في اختبار أدوية الزهايمر في التجارب السريرية هو أن المشاركين بحاجة إلى أن يكونوا يعانون من الأعراض، إلا أنه بمجرد ظهور الأعراض على الأشخاص، يكون الوقت متأخرًا جدًا لعلاجهم، مما يجعل العلاج لا يؤثر بشكل كبير، وذلك لأن العديد من خلايا الدماغ قد تكون ماتت بالفعل.

وأوضح الباحثون، أن الطريقة الحالية الوحيدة لاختبار العلاجات الوقائية المحتملة هي من خلال تحديد المشاركين الذين هم أكثر عرضة للإصابة بـ مرض الزهايمر، ومعرفة ما إذا كانت العلاجات تمنع ظهور المرض أم لا.

وكشف الباحثون، أن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض الزهايمر الذين يعانون من متلازمة داون (DS)، والذين لديهم فرصة حوالي 70 في المائة لتطوير مرض الزهايمر خلال حياتهم. وذلك لأن الكروموسوم الإضافي 21 الذي يحمله يتضمن جين بروتين السلائف النشواني الذي يسبب الزهايمر المبكر عند تناول جرعة زائدة أو يتحور.

وعلق الباحث الرئيسي البروفيسور دين نيزيتيك من جامعة كوين ماري في لندن، انه يمثل هذا الجين أول نظام قائم على الخلايا يحتوي على ثلاثي كامل من أمراض الزهايمر، حيث يفتح هذا النظام زيادة احتمال فحص الأدوية الجديدة التي تهدف إلى تأخير أو حتى منع الإصابة بمرض الزهايمر قبل بدء موت الخلايا العصبية.

وجد الفريق أيضًا دليلًا على وجود جين مثبط لمرض الزهايمر يعمل بشكل طبيعي (جين BACE2)، و يعمل هذا الجين بطريقة مشابهة لجينات كابتة الورم في السرطان، يساهم النشاط المتزايد لهذا الجين في الوقاية أو منع حدوث مرض الزهايمر في أنسجة الدماغ البشرية ، ويمكن استخدامه في المستقبل كمؤشر حيوي لتحديد خطر إصابة الأشخاص بالمرض.

وقالت كارول بويز الرئيس التنفيذي لجمعية متلازمة داون، هذه نتائج مثيرة من مجموعة بارزة للغاية من الباحثين وخطوة صغيرة أخرى نحو تدخل وعلاج محتمل لمرض الزهايمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: كبار السن في خطر.. مرضى الخرف معرضون لـ كورونا 3 مرات

مرضى الزهايمر أكثر عرضة لفيروس كورونا لنسيانهم الإجراءات الوقائية

لهذا السبب.. مصابو فيروس كورونا أكثر عرضة للسكتة الدماغية

ترشيحاتنا

كما هى العام الماضى.. التموين تعلن أسعار الأضحية خلال أيام عيد الأضحى

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة

هل يخصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع نهاية كل شهر؟ اعرف الحقيقة

خيانة عظمى.. عمدة اسطنبول يتعهد بعرقلة صفقة أردوغان والشيخة موزة

لمدة شهر.. تعديلات مرورية على الطريق الدائري من محور 26 يوليو حتى المريوطية

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

امرأة خارقة.. تغلبت على كورونا بعد نجاتها من السرطان ومحاولة قتل وحادث طائرة

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته