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مرأة

دراسة صادمة للنساء.. ممارسة الرياضة في هذا السن تؤدي للعقم وهشاشة العظام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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آلاء حسن
توصل بحث جديد إلى أن تقليل تناول السعرات الحرارية قد يضر أكثر مما ينفع للنساء الأصغر سنا الذين يتمتعون بوزن معتدل والذين يمارسون الرياضة لتحسين لياقتهم.

ووفقا لموقع health هناك انشغال شائع بين الرياضيين في رياضات التحمل بأن فقدان الوزن قد يحسن من أدائهم التنافسي. 

وقال الدكتور جسوالا غوسه ، مؤلف مشارك مشارك في الدراسة في بيان، إن البيانات حول الموضوع كانت مختلطة ، بناءً على أعداد صغيرة وركزت الدراسة على الرجال ووحدت أنها تؤثر علة القلب والاوعية الدموية بشكل سليم.

وتشير الدراسة إلى أن مؤشر كتلة الجسم أقل من 18 عامًا مرتبط بالمخاطر الصحية ، مثل زيادة خطر العدوى ونقص المغذيات وهشاشة العظام والإرهاق وحتى تساقط الشعر ، خاصة عند النساء.

وبالنسبة للنساء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وعلى وزن معتدل، في محاولة لتحسين لياقتهم البدنية من خلال ممارسة و الحد من تناول السعرات الحرارية قد تكون عكسية بل وتؤثر سلبا على صحتهم.

يقول الخبراء إن هذا يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى نقص الطاقة النسبي في الرياضة (RED-S) ، والتي يمكن أن تؤدي إلى هشاشة العظام ، وفقدان الشعر، والعقم.
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