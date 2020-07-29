بإطلالة ساحرة.. درة تهنئ جمهورها بقدوم عيد الأضحى | شاهد

نشرت الفنانة "درة" صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت "درة" بفستان أحمر بقصة ناعمة وشعر بني مسدول ،مع مكياج ساحر بسيط.





وكتبت "درة" معلقة على صورتها قائلة: "عيد مبارك وسعيد عليكم".





يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.



