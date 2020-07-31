إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، إنه جرى تنفيذ 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة الحامول، استكمالًا لأعمال الموجة الـ 16.





وأضاف المحافظ، أنه جرى هدم وتدمير هناجر و سور مبنى بالطوب على مساحة 4000 متر بمركز و مدينة كفرالشيخ ، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين.





وأشاد نور الدين، بالتعاون والتنسيق الكامل مع اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، ومختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن ملف التعديات على اراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.





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