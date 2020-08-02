حنان ماضي: بموت في آمال ماهر.. وبحب مدحت صالح وعمرو دياب

قالت المطربة حنان ماضي، إن أفضل الأصوات الغنائية المصرية التي تحب تسمعها، مدحت صالح وعلى الحجار وعمرو دياب ولؤي ومحمد محي.





وتابعت حنان ماضي خلال لقائها مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اوون ايه": بحب صوت مدحت صالح اوي وعلى الحجار رائع وعمرو دياب طبعا، وبحب كل أصحابي الفنانين والأصوات كلها".





وأوضحت حنان ماضي، أن أفضل الأصوات النسائية بالنسبة لها الفنانة آمال ماهر، متابعة :"أنا بموت في آمال ماهر وبعشقها لأنها راقية ورائعة والله أكبر عليها".





وأشارت إلى أن الأغاني التي تختارها آمال ماهر موفقة دائما خاصة أغانيها في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه يوجد أغاني لآمال ماهر كانت تحب أن تقدمها.