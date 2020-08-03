"مصر مستنية تسمع صوتك" حملة للحركة الوطنية لتحفيز المواطنين على المشاركة بانتخابات الشيوخ.. والمرشحون: الدعوة تتبناها كافة الأحزاب والقوى السياسية

حملة مصر مستنية تنطلق بجميع محافظات مصر لتحفيز المواطنين على المشاركة

هاني العسال: حملة وطنية تخدم وطن وليس أشخاصا

محمد عزمي: خطوة على مسار الحرية وإكمال البناء السياسي

د. سمير عبد الفتاح: تجربة حضارية وكلنا مستنيين نسمع صوت المواطن

د. حنان الشاذلي : الصوت أمانة ينبغي أن يصل لمن يستحقه





أطلق مرشحو حزب الحركة الوطنية المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ علي القائمة والفردي، حملة وطنية لتحفيز المواطنين علي المشاركة في الانتخابات تحت اسم " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " الحملة انطلقت في جميع محافظات الجمهورية وتم توجيه الدعوة لكل الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين لتبني الحملة بوصفها حملة وطنية تستهدف دفع عجلة التنمية السياسية للأمام.





وأكد الدكتور هشام حسين أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية في الجيزة والمرشح علي المقاعد الفردية في الجيزة، إن حملة : "مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " تلقي رواج كبير وتدفع المواطنين بقوة نحو المشاركة في ماراثون الانتخابات ، مشددا على أن الحملة تلقي رواج كبير في المحافظات ونحن في الحركة الوطنية نراهن علي وعي الناخب ونراهن وطنيته وقناعته بأن للمشاركة واجب وطني.





وأردف الدكتور هشام حسين قائلا : إننا نستخدم الميديا وكل وسائل الإعلام والسوشيال والفيديوهات وكذلك التواصل الميداني من أجل المشاركة وإنجاح الحملة بما يساهم في إحداث حالة قوية من الحراك السياسي في الشارع المصري ونحن بحاجة ماسة لهذا الحراك.





وأضاف هشام حسين أن الوطن وطننا والنهوض به مسئوليتنا جميعًا وليس ابدا مسئولية فرد او حكومة إنما هو مسئولية شعب بأكمله لذا علينا التغلب علي الكثير من الصعاب والتحديات التى من الممكن أن تقيد حركة الوطن لذا فواجبنا التحرك السريع نحو إحداث حراك سياسي وبناء مستقبل مشرق لكل الأجيال الموجودة والقادمة والبداية تكون بالمشاركة والتفاعل مع أي قضايا عامة تهم الدولة ككل .





وأكد هاني العسال مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ومرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ علي ديناميكية وفاعلية الحملة التوعوية التي أطلقها الحزب تحت مسمى : " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " موضحا ان مصر بالفعل تنتظر أبناءها في الموعد المحدد لانتخابات الشيوخ في أغسطس المقبل من اجل انتخاب غرفة ثانية للبرلمان تساهم في نهضة الدولة وإثراء تجربتها السياسية والديمقراطية.





وطالب هاني العسال كل أعضاء وقيادات الحزب بضرورة التعاطي مع الحملة والبدء فى حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات فى كل ربوع مصر ومحافظاتها باعتبارها حملة قومية وطنية هدفها الدفع نحو الأمام من اجل بناء مجلس تشريعي جديد ودفع عجلة التنمية السياسية وخلق حالة من التعاضد والتوحد والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية واختتم العسال قائلا : مصر بتتغير نحو الأفضل.





وتابع هاني العسال قائلا : نحن نقف جميعا يدا واحدة مع بلدنا ولا تراجع ولا استسلام في ذلك ولدينا طموحات غير محدود بناء الوطن واستكمال مؤسساته النيابية في ظل تواجدنا ضمن تحالف حزبي كبير يضم كل الأطياف السياسية في إطار شامل وواسع يحمل نفس الهدف وهو تغليب المصلحة العليا من أجل مصر لذا فإن المشاركة في حملة " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 أغسطس " .. واجب وطني علي الجميع وبلا استثناء ولا ينبغي مطلقا التراجع أو التخلي عنه.





وقال محمد عزمي الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية و أمين شباب الجمهورية والمرشح علي القائمة الوطنية من اجل مصر في انتخابات الشيوخ ان حملة " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 أغسطس " حملة قومية وطنية ينبغي ألا تقتصر علي حزب الحركة الوطنية في مطالبًا كل الأحزاب والقوى السياسية بضرورة التفاعل والتعاطي مع الحملة لإنجاحها خاصة وأنها تستهدف المشاركة قبل ما تستهدف مرشحين بعينهم موضحا ان مسار الحرية والبناء السياسي والاقتصادية وامتلاك حرية القرار يبدأ من المشاركة .





وشدد محمد عزمي علي أنه ينبغي ان يكون هدف المشاركة هدف ثابت لكل مواطن مصري حتى تتقدم بلدنا وتنهض من عثرات تواجهها علي أصعدة متعددة مضيفا بأن مشوار البناء ما زال لم يكتمل وان الدولة لا زالت أمام طريق طويل من التحديات والصعاب في ظل مؤامرات وحيل تحاك ضدها من الخارج وأحيانًا من عملاء الداخل أيضًا.





وقال الدكتور سمير عبد الفتاح مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمرشح علي المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ أنه يكثف جهوده خلال الأيام المقبلة فى التواصل مع المواطنين ودفعهم للمشاركة في الانتخابات وبكثافة حتى نقدم تجربة انتخابية حضارية ومتميزة أمام كل دول العالم موضحًا أننا نتبنى حملة توعوية للمشاركة تحت اسم "مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 أغسطس".





وشدد الدكتور سمير عبدالفتاح على أن الانتخابات لم تشغلنا عن تدريب وتأهيل كوادرنا للدفع بهم فى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية المقبلة موضحا أن الحزب لديه من القيادات والكوادر القادرة علي المنافسة وكسب مقاعد تليق باسم الحزب ومكانته في الحياة السياسية .





ونوهت الدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمرشحة علي المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة إلى أن أمانات الحزب بجميع محافظات مصر تحفز الناخبين علي المشاركة الفعالة والإيجابية في انتخابات الشيوخ فالصوت أمانة ينبغي الحفاظ عليها حتي يصل إلى من يستحقه مشيرة إلى أن حملة التحفيز تحمل اسم: "مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 أغسطس".





وقالت حنان الشاذلي إنها تعمل جاهدة علي إنجاح الحملة بمحافظة القاهرة من أجل تحفيز ناخبي المحافظة علي المشاركة فى الانتخابات وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن فتح أبواب اللجان الآن.



