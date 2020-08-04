البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 1846 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 12535 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4063 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 1563 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 2395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.28% ليصل إلى مستوى 732 نقطة.
إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 1846 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 12535 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4063 نقطة.
أقرأ ايضا..فى أولى جلساتها عقب إجازة العيد.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 1563 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 2395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.28% ليصل إلى مستوى 732 نقطة.