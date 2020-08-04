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ثقافة

محاكم التفتيش.. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أطلقت دار منشورات القاسمي بالشارقة المؤلف الجديد للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفًا لقضايا ضد المسلمين في الاندلس" للقراء في جميع انحاء العالم العربي والعالم ويقع في مجلدين.

وقال الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مقدمة الكتاب أن هذا الكتاب الذي تم فيه تحقيق لثلاثة وعشرين ملفًا لقضايا ضد المسلمين في الأندلس النسخة العربية تضم: المجلد الأول: 712 و المجلد الثاني: 678 أما النسخة الإسبانية فتضم : المجلد الأول: 638 والمجلد الثاني: 610 .

وأضاف: "صحيح أن الكتاب حجمه كبير ولكن الأسلوب الذي كُتبت به ملفاته سلس وجذاب وكل ملف يروي حكاية وهو مسلٍ ويثقف الإنسان فقد استطعت أن أحصل على 23 مخطوطة في صورة ملفات محاكمات وبحثت فيها وحققتها".

ويختتم الكتاب بالإشارة إلى إحصائية مهمة فقد استمرت تلك المحاكمات المعروفة بمحاكم التفتيش منذ تأسيسها في الأول من شهر نوفمبر عام 1478م حتى تم إلغاؤها في الخامس عشر من شهر يوليو عام 1834م.

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