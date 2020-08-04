قناة الزمالك: وصول أشرف بن شرقي وأوناجم إلى القاهرة غدا

كشف طارق يحيى مقدم قناة نادي الزمالك، عن موعد وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات القلعة البيضاء وعمل مسحة طبية قبل انضمامهما لمعسكر الفريق.









وقال طارق يحيى عبر قناة نادي الزمالك: "بن شرقي وأوناجم يصلان غدًا للقاهرة في الساعة العاشرة صباحًا وسيقومان بعمل مسحة أولى".









كما كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة توقيع عقوبات مالية على المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأبيض، بسبب فيديو “انستجرام”.





وأكد المصدر أن الزمالك لم يوقع عقوبة على اللاعب المغربي، مشيرًا إلى أنه ليس هناك نية لتوقيع عقوبات عليه.



يأتي هذا بعد أن تواصل بن شرقي مع المشرف على الكرة بالزمالك أمير مرتضى وأوضح له الموقف، واعتذر عن نشره للفيديو.





