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فن

كن رجلا .. أحمد فلوكس يبعث رسالة إلى جمهوره عبر انستجرام

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:06 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "في كل مرحلة تحياها .. تهديك الحياه التجربة، تجعلك تختبر الأشياء بمنظار مختلف جدا لا يكون للوهم سبيل و لا للزيف تأثير ! تتأكد بعدها أن قدرتك علي استبصار الأمور فاقت علي محاولات التعتيم".

وأضاف: "سر انتصارك أن قلبك النقي كان أكثر استحقاقا للنور .. نقي قلبك وحدد غايتك وصفي نيتك .. وابدأ يومك ببصيرة الله عز وجل .. كن رجل".

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‎يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
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