كن رجلا .. أحمد فلوكس يبعث رسالة إلى جمهوره عبر انستجرام

View this post on Instagram

في كل مرحله تحياها ،،،تهديك الحياه التجربه ،تجعلك تختبر الاشياء بمنظار مختلف جدا لا يكون للوهم سبيل و لا للزيف تاثير ! تتاكد بعدها ان قدرتك علي استبصار الامور فاقت علي محاولات التعتيم ، سر انتصارك ان قلبك النقي كان اكثر استحقاقا للنور ... نقي قلبك و حدد غايتك و صفي نيتك .. وابدا يومك ببصيره الله عز و جل .... كن رجل