كن رجلا .. أحمد فلوكس يبعث رسالة إلى جمهوره عبر انستجرام

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "في كل مرحلة تحياها .. تهديك الحياه التجربة، تجعلك تختبر الأشياء بمنظار مختلف جدا لا يكون للوهم سبيل و لا للزيف تأثير ! تتأكد بعدها أن قدرتك علي استبصار الأمور فاقت علي محاولات التعتيم".
وأضاف: "سر انتصارك أن قلبك النقي كان أكثر استحقاقا للنور .. نقي قلبك وحدد غايتك وصفي نيتك .. وابدأ يومك ببصيرة الله عز وجل .. كن رجل".
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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
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في كل مرحله تحياها ،،،تهديك الحياه التجربه ،تجعلك تختبر الاشياء بمنظار مختلف جدا لا يكون للوهم سبيل و لا للزيف تاثير ! تتاكد بعدها ان قدرتك علي استبصار الامور فاقت علي محاولات التعتيم ، سر انتصارك ان قلبك النقي كان اكثر استحقاقا للنور ... نقي قلبك و حدد غايتك و صفي نيتك .. وابدا يومك ببصيره الله عز و جل .... كن رجل