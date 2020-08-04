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فن

أنت حبي الأبدي.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها بـ"لوك كلاسيك.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة : "ليس لي سواك .... لا احب غير سواك .. و لن احب غير سواك ... فانت حبي الابدي ... الله .. انت وكيلي وانت من خلقتني.... و انا عبدك".


‎يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





















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