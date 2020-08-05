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ثقافة

قميص سماوي.. رواية على طاولة ورشة الزيتون.. الإثنين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يحل الكاتب محمد عمرو الجمال ضيفًا على ورشة الزيتون الأدبية لمناقشة روايته "قميص سماوي" في السابعة من مساء الإثنين 10 أغسطس المقبل، ويتناول الرواية بالنقاش الدكتور محمد إبراهيم طه٬ والشاعر أسامة حداد والقاص محمد رفيع وتديرها القاصة تغريد النجار.

وعلى غلاف الرواية نقرأ: تتشابك هذه الرواية مع قضايا الواقع الراهن الذي أفضى إلى ثورة 25 يناير بما فيه من طموح وقهر واستلاب واغتراب وخيانة، وقد عرض الكاتب لقضية توريث الحكم التي كانت مثارة قبل الثورة برهافة فنية شديدة، وعرض للعديد من الحوادث المهمة التي شهدتها هذه الفترة بنفس القدر من الرهافة والاقتدار الفني، وهي رواية مكان بامتياز حيث تعد مدينة الكاتب هي الشخصية الأم في الرواية سواء بحضورها في السرد الذاتي أو بتجليها كمستقبل لصدى الأحداث الكبرى في الشارع المصري".

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