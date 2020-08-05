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مرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة: التنظيم الجيد لـ مستقبل وطن سهل مهمتنا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:05 م
المرشح لمجلس الشيوخ
المرشح لمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة
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نورهان رأفت
قال أحمد دياب ، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ إن أمانة محافظة الجيزة ، تقوم بالتواصل على أرض الواقع ، من خلال جولات ، لعرض برامج المرشحين ، من خلال أماكن مفتوحة وبأعداد معينة ، وفقا لقوانين الإنتخابات ، المتزامنة مع أزمة كورونا .

وأضاف أحمد دياب ، خلال حواره لـ برنامج "الحياة اليوم " ، المذاع على فضائية الحياة ، أن حزب مستقبل وطن ، لديه غرفة عمليات قوية ، سهلت على المرشحيين تواصلهم مع الناخبين .

وأكد مرشح محافظة الجيزة ، أن التنظيم الجيد للحزب ، هو ماسهل على المرشحين وزال خوفهم  ، حملاتهم الإنتخابية ، في حين أن أي مرشح أخر غير منضم لتنظيم قوي ، يواجه صعوبات .

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