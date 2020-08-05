«مستقبل وطن» في دار السلام يشكل غرفة عمليات لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ

شكلت أمانة قسم دار السلام لحزب مستقبل وطن، برئاسة سعيد هندي أمين القسم، لإدارة العملية الانتخابية بمحافظة القاهرة اجتماعاتها الموسعة مع أعضاء أمانات الحزب، لحشد القواعد الحزبية خلف المرشحين عن الحزب عن المقاعد الفردية ودعمًا للقائمة الوطنية من أجل مصر والتي تحمل شعار كليوباترا.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعلنت القوائم النهائية للمرشحين الذين بدأوا الدعاية بتنظيم المؤتمرات ونشر اللافتات فى الشوارع.





أكد النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة، أن الفترة المقبلة فى غاية الصعوبة وتحتاج عمل جاد وشاق من جميع اقسام القاهرة، موجهًا الشكر والتقدير لجميع أعضاء وكوادر الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية لتواجدهم الدائم والمستمر بين المواطنين.





وأشار "ماهر"، على أن حزب مستقبل وطن يمتاز بامتلاكه هيكلا تنظيميا فى غاية القوة، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل دومًا في صالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى ثقته فى وعي أهالي محافظة القاهرة بقدرات الحزب والمرشحين عنه بانتخابات مجلس الشيوخ.





وفِي سياق متصل، أوضح سعيد هندي، أمين قسم حزب مستقبل وطن فى دار السلام، بمحافظة القاهرة، أن أمانة الحزب بالمحافظة، وأمانات الحزب الفرعية، بتوجيهات من النائب محمد ماهر امين العاصمة، شكلت غرف عمليات مركزية وفرعية من أمناء اللجان بالحزب لمتابعة تنفيذ خطط الحزب لإدارة العملية الإنتخابية ودعم مرشحى الحزب فى الإنتخابات، وبخاصة المرشحين التاسعة للمقاعد "الفردى"، منوها إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف الأمانات الفرعية، والوحدات القاعدية الحزبية، من أجل نجاح هذا الإستحقاق، والتشديد على ضرورة الإلتزام الحزبى من تأييد ودعم لمرشحى الحزب.





وأشاد "هندى"، باختيارات الحزب في المرشحين سواء على المقاعد الفردية أو ممثليه بالقائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدا أن جميع مرشحي الحزب تُعد رموزًا حقيقيًا في العمل الوطني العام فى مختلف المجالات، مشيرا إلى إنه بدأوا فى تنفيذ خططهم الترويجية للمرشحين مستندين إلى قوة الهياكل التنظيمية للحزب ووحداته الحزبية وتواجدها الدائم بين المواطنين.





وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ "الفردى"، للحزب فى محافظة القاهرة، عبد الحى الرفاعى محمد عبيد د/عبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان - بالمعاش مستقبل وطن قلم، وأحمد حسين فايق صبور أحمد صبور عضو مجلس إدارة منتدب شركة الأهلى للتنمية العقارية مستقبل وطن كتاب، وجمال ابوالفتوح محمد محمد ابراهيم د/جمال ابو الفتوح مدير شركة أيفر جرين للصناعات الغذائية مستقبل وطن أباجورة، وياسر محمد زكى ابراهيم ياسر زكي رئس مجلس أدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف مستقبل وطن سنبلة قمح، وفؤاد سعد فؤاد عبد السلام القاضى فؤاد القاضى صاحب مكتب الفريد للأستيراد والتصدير الشعب الجمهورى صاروخ، ومحمد مجد الدين فاروق المنزلاوى محمد المنزلاوى مدير عام شركة طيبة للصناعات الهندسية مستقبل وطن سلم، وخالد مصطفى عبد الوهاب عبدالرحيم خالد مصطفى عبدالوهاب حاصل على بكالوريوس تجارة مستقبل وطن مسدس، وأحمد سمير سيد زكريا احمد سمير زكريا رئيس مجلس أدارة وعضو منتدب - المدرسة البريطانية الدولية مستقبل وطن نقود معدنية، ورأفت كمال زكى سوس رأفت العمده محامى حر مستقبل وطن قناة السويس والمهندس هادي لويس مرجان مهندس ميكانيكا رمز العصفور.