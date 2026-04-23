فحص وعلاج 1061 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الشيخ بيصار بكفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، توقيع الكشف الطبي على 1061 مواطن خلال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بقرية الشيخ بيصار بمركز مطوبس، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بمختلف القرى والتوابع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية تخصصية، شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والأنف والأذن،، كما تم إجراء 190 تحليلًا طبيًا (معمل دم – معمل طفيليات)، و74 فحصًا بالأشعة (أشعة عادية – سونار)، إلى جانب تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي تناولت التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، استفاد منها 478 مواطنًا.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متنوعة لأهالينا، مشيرًا إلى أنه في إطار استدامة مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تم إجراء 160 فحصًا طبيًا لعدد 80 مواطنًا، كما تم تحويل 7 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع صرف الأدوية مجانًا لجميع الحالات.

أعرب محافظ كفر الشيخ عن تقديره للجهود المبذولة في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا بالمحافظة، موجهًا خالص الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، وحرصه على وصول الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بمختلف قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ.