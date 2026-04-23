الرياضة تعلن نتائج التحقيقات مع الكيانات الشبابية

أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير الشباب والرياضة نتائج أعمالها بشأن فحص ما أثير من مخالفات تم رصدها عبر العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي و المنسوبة لعدد من الكيانات الشبابية ومنتسبيها.

و انتهت اللجنة إلى وجود بعض المخالفات والملاحظات تجاه بعض الكيانات والأشخاص المنتمين اليها والتوصية بإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوصت اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والإدارية ومنها وضع إطار تنظيمي موحد للكيانات وتصنيفها وفق طبيعة أنشطتها وضبط أداءها من النواحي المالية والإدارية وإعداد قواعد بيانات تفصيلية بالعضويات والأنشطة والتوصية بإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المعنية.