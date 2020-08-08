بدر رجب: شركة تسويق تنافس الأهلي على شراء رمضان صبحي

أكد بدر رجب لاعب فريق الكرة بالأهلي الأسبق على وجود مفاوضات من نادي مصري وشركة تسويق لشراء رمضان صبحي جناح القلعة الحمراء والمعار من هدرسفيلد الإنجليزي.





وانضم رمضان صبحي إلى صفوف الأهلي منذ يناير 2019 على سبيل الإعارة قادمًا من فريق هيدرسفليد إلى نهاية الموسم الجاري، وتسعى إدارة القلعة الحمراء لشرائه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.





وقال بدر رجب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "هناك نادي مصري يرغب في ضم رمضان صبحي بجانب شركة تسويق تسعى لشراءه ثم تسويقه".





وأكمل: "وأخطر ما في الأمر هو شركة التسويق التي تسعى لشراء اللاعب لأنها لن ترغب في التعاقد معه إلا إذا كان هناك نادي يرغب في ضم رمضان صبحي وتستفيد ماديًا من هذه الصفقة وذلك لأنه أحد أساطيرة الكرة المصرية ، أتمنى بقاء رمضان صبحي في النادي الأهلي ولكن الأمر صعب جدًا بسبب العروض المطروحة لشراءه".





وأردف: "رمضان صبحي يمثل نصف فريق الكرة بالأهلي، وأتمنى استمراره وأن يضيف لمنتخب مصر الكثير في المستقبل".





وعن وجود مفاوضات بين الجزيرة الإماراتي وفايلر مدرب الأهلي؟، أجاب: "فايلر كان ضمن المرشحين لتدريب الجزيرة وحصلت مفاوضات بالفعل، ولكن الأمر لم يكتمل واستقر الفريق الإماراتي على التعاقد مع مدرب هولندي".





وواصل: "الأهلي يحتاج التعاقد مع مهاجم متكامل بجانب مروان محسن وهو المركز الوحيد الذي يحتاج تدعيمه بالإضافة إلى عودة وليد أزارو للفريق وهو لاعب مبشر للغاية".





وأوضح بدر رجب: فاروق جعفر خانه التوفيق في التصريحات والحديث عن الحكام قبل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا وستستغل الأندية المغربية الفرصة للضغط على التحكيم خاصة في لقاءات الذهاب على أرضهم ، أنا في غاية القلق وإن كنت أتمنى تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا".





وكان فاروق جعفر قد أثار ضجة واسعة على الساحة الرياضية، بسبب تصريحاته أن الحكام الأفارقة كانوا يعرضون مجاملة الأندية المصرية ومنتخب مصر خلال فترة الثمنينيات بالقرن الماضي.