مصرع موظف وإصابة زوجته وطفليه في انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج ، حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدي لمصرع موظف واصابة زوجته وطفلية بكسور وجروح متفرقة.





وتم نقل الجثة لمستشفي اخميم المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا يفيد أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "جمال.ب.ع" 42 عاما موظف ويقيم دائرة قسم ثان أسيوط علي الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز اخميم، إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.





ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من زوجته "مريم.ج.ع" 34 عاما ربة منزل، وطفليه، جوليا، 12 عاما تلميذه، كراس، 9 سنوات تلميذه ويقيمون بذات الناحية من مستقلي السيارة كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





وتم رفع اثار الحادث، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.





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