بطلق ناري بالرأس.. عامل يقتل شقيق زوجته لخلافات عائلية في سوهاج

انهي عامل حياة شقيق زوجته بعيار ناري أطلقه من فرد روسي صناعه محلية، بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج ، بسبب خلافات عائلية بينهما.





الشرطة انتقلت لمكان الواقعة، ألقت القبض علي المتهم، السلاح المستخدم في الجريمة، تم اخطار النيابة العامة، تولت التحقيقات.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إشارة من مستشفي جرجا العام، بوصول "الضبع. ا. ا" ٣٥ عاما مزارع ويقيم دائرة القسم مصابًا بطلق ناري بالرأس من الخلف أسفل الأذن اليسري فتحة دخول وتوفى عقب ذلك.





إنتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص وسؤال كلًا من والده "الراوي. ا" ٧٥ عاما مزارع اتهم المدعو / شعبان :ف. ا. م" ٣٦ عاما مزارع ويقيم بناحية دائرة مركز دار السلام " زوج شقيقة المجني عليه" بالتعدي علي المذكور بسلاح ناري كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابته التي أودت بحياتهبسبب خلافات عائلية.





تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم" فرد روسي محلي الصنع" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.





تم تحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة العامة التحقيقات.

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