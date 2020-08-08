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نبيلة مكرم: الرئيس السيسي أعلن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمصر في 2016.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:03 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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محمد حليم قنديل

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في 2016 نجاح الدولة المصرية في القضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن منذ عام 2016 وحتي عام 2020 كان يجب علي الدولة الحفاظ علي هذا النجاح.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة, أن في عام 2019 اعلن الرئيس السيسي عن مبادرة مراكب النجاة في مؤتمر شباب العالم في مدينة شرم الشيخ.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم الاعلان عن مبادرة مراكب النجاة من أجل الحفاظ علي نجاح مصر في القضاء علي الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلي أنه تم إطلاق حملات توعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في المحافظات التي كانت مصدرة للهجرة غير الشرعية.

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