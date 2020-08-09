بعد هجوم مسلح على قرية .. رئيس بوركينافاسو: علينا الدفاع عن بلدنا.. ومحاربة الإرهاب معركة طويلة

قال روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينافاسو إن محاربة الإرهاب تعد معركة طويلة المدى، مشيرا إلى أنه :"وإذا مررنا بصعوبات أحيانا، إلا أننا سننتصر".





وأضاف كابوي في تغريدة له على موقع التدوينات "تويتر" تعليقا على هجوم الجمعة على سوق ماشية شمالي البلاد، أن :"القناعة ستبقى قائمة .. ويجب علينا الدفاع عن بوركينافاسو، وهي مهمة لن نفشل فيها".





إقرأ أيضا: ثنائي الخطر فى الصومال.. أردوغان يحلم بالدولة العثمانية والنفط الأفريقي

وكانت تعرضت قرية نامونغو لهجوم نفذه مسلحون مجهولون أدى إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة آخرين بجروح، وأعلنت السلطات على إثره عن عملية تمشيط في المنطقة، كما دعت المواطنين إلى "أقصى درجات اليقظة، والتعاون مع قوات الدفاع والأمن".





وجاء الهجوم، بعد أزيد من شهرين على تعرض سوق للمواشي شرقي البلاد لهجوم خلف مقتل 30 شخصا، وإصابة آخرين بجروح.

