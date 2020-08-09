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اقتصاد

الإسكان: جارٍ تنفيذ 4032 وحدة بمشروع JANNA 2.. وطريق الريفيرا لربط الدائري بالإسكندرية الصحراوي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:14 ص
نائب رئيس هيئة المجتمعات
نائب رئيس " هيئة المجتمعات العمرانية " يتفقد مشروعات الاسكان
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آمنة عبد العظيم
أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة الشيخ زايد، يرافقه المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز، لمتابعة سير العمل بعددٍ من مشروعات الإسكان والطرق بالمدينة، وتذليل أي عقبات.




واستهل المهندس عبد المطلب ممدوح، ومرافقوه، الجولة بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحي الأول بالمدينة، ثم تفقد عددًا من المنشآت التابعة لجهاز مدينة الشيخ زايد والجاري تنفيذها بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية، وذلك بهدف انتقال عدد من إدارات الجهاز للمقر الجديد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.


كما تفقد نائب رئيس الهيئة، عددًا من مشروعات الإسكان بالمدينة ومنها مشروع JANNA1، والمكون من ٩١٢ وحدة، حيث يجري تسليم الفائزين بالوحدات بالمشروع، وكذا مشروع JANNA2، والجاري تنفيذه بتوسعات المدينة، والمكون من ٤٠٣٢ وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الوحدات نهاية العام الجاري، حيث يجري تنفيذ أعمال المرافق والطرق وسيتم طرح أعمال تنسيق الموقع العام في أقرب وقت.


وتفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، مشروع طريق "الريفيرا" بعرض ٤٥ م وطول ٣.٥ كم، وهو المحور الرابط بين الطريق الدائري وطريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي، والجاري تنفيذه حاليًا بنطاق المدينة، كما قام بالمرور على مشروع الممشى السياحي بوصلة دهشور والجاري تسليمه للشركات المخصص لهم للتشغيل في أقرب وقت.


وشدد  المهندس عبد المطلب ممدوح، في ختام جولته بالمدينة، على ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم، والانتهاء من التنفيذ بجميع المشروعات بالمواصفات المطلوبة، وكذا المتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الشركات المنفذة لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.
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