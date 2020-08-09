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رياضة

الاتحاد ضد الأهلي.. غياب 16 لاعبًا عن ديربي جدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:33 م
ديربي جدة
ديربي جدة
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إسراء أشرف

يلتقي الاتحاد، مع نظيره الأهلي في ديربي جدة، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الدوري السعودي للمحترفين.


ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.


وسيشهد غياب ديربي جدة المرتقب بين الاتحاد والأهلي، غياب 16 لاعبًا ما بين نجوم محليين وأجانب للعديد من الأسباب.


ويغيب عن الاتحاد كل من، ليوناردو خيل، وعبدالعزيز البيشي، ومحمد الثاني، وهارون كمارا، بسبب معاناتهم من فيروس كورونا، بينما يغيب ويلفرد بوني بسبب الإصابة.


بينما أبعد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، عمار الدحيم، المدافع، بقرار فني، لكنه لم يستقر حتى الآن على الاسم البديل، حيث ما زال يفاضل بين الثنائي حمدان الشمراني، وزياد الصحفي.


في المقابل، يفتقد الأهلي لجهود لوكاس ليما بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وهيثم عسيري بسبب الطرد، أما ماركو مارين، ونوح الموسى، وحسين المقهوي، ومهند عسيري، سيغيبون للإصابة، بالإضافة إلى سعيد المولد، الظهير الأيمن،  حيث تأكد غياب اللاعب رسميًّا لشعوره بآلام في موضع إصابته، التي تعرَّض لها خلال التدريبات.


وتحوم الشكوك حول مشاركة البوسني ألفيس ساريتش لاعب الوسط، الذي يشعر بآلام أيضًا، وأشرات التقارير أن يوسف الحربي سيحل بدلًا منه في حال تأكَّد غيابه.


كما سيغيب الثنائي دجانيني الذي فسخ عقده من جانب واحد، والجزائري يوسف بلايلي لعدم وصوله حتى الآن من بلاده.

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