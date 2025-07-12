إبتكار روبوت يكافح الآفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي| تفاصيل

كشفت زينب فيصل عميد كلية الهندسة بجامعة بنها، عن تفاصيل فكرة إبتكار روبوت يكافح الآفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت "فيصل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ناسنا" تقدمه ماجدة المهدي وثروت إمبابي على قناة “المحور” إن مشروعات التخرج تتم من خلال إختيار المشروع، وهو عبارة عن مجموعات تحت إشراف وإدارة هيئة التدريس بالكلية، وعمل دراسة لمعرفة المشكلات وتقديم حلول لها أثناء عمل المشروع.

وأضافت عميد كلية الهندسة بجامعة بنها، أن الطالب يعرض المشكلة الحقيقة وكيفية تقديم الحلول، وذلك من خلال استبيان أو دراسة الحالة، موضحة أن يوجد جزء بحثي وألية اختيار معينة للموضوع.

استخدام الذكاء الاصطناعي "AI"

وأشارت إلى أن الطلاب تعمل على معرفة الأفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي "AI" وهو أحد مشروعات التخرج مع أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن الطلبة مازالوا يعملوا على فكرة إبتكار الروبوت.