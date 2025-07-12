أحمد الشحات: الوساطة المصرية والقطرية تتصدى للمخططات الإسرائيلية الخبيثة

قال الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي والدولي، إن هناك عقبات كبيرة في مباحثات غزة تحتاج المزيد من التشاور، مثل دخول المساعدات الإنسانية، فهناك تصريحات إيجابية إسرائيلية أنه سيكون هناك سيطرة ودخول بشكل أكبر للمساعدات تحت سيطرة المؤسسات الأممية، وإعطاء الشركة الأمريكية بعض المهام في التفتيش والتأمين وخلافه، مشيرا إلى ان هناك نوايا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوصول إلى حل إذا كان طبقا للرؤية الإسرائيلية.

وأضاف الشحات، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغط على دولة الاحتلال للوصول إلى حل، وإعطاء صورة نصر سياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن ترامب يحاول التحرك بنسبة كبيرة في دور المخططات الإسرائيلية، ولكن هناك إصرار إسرائيلي على عدم الإنسحاب من محور ميراج، مما يوضح أن هناك نوايا لإعادة انتشار جيش الاحتلال لتطبيق فكرة التقسيم والسيطرة على الفلسطينين.

وتابع: «الدولة المصرية والقطرية كدول وسيطة تستوعب بشكل كبير المخططات الإسرائيلية الخبيثة وتتصدى لها»، مؤكدا أن الدول الوسيطة تحاول تصدير الفكرة إلى الولايات المتحدة لتحرك بشكل منضبط تجاه فكرة الإصرار على التواجد في المناطق العازلة، والتي تعطي مؤشر بالنوايا السيئة الإسرائيلية في فكرة الانسحاب الكامل.