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سفير مصر في إسبانيا يكشف أبرز الاستعدادات لانتخابات الشيوخ بالخارج.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:03 ص
عمر سليم
عمر سليم
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إبراهيم القادري
قال عمر سليم سفير مصر في إسبانيا، إن الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ بدأ منذ فترة طويلة لافتا الى ان التصويت في الانتخابات سيكون عن طريق البريد .

وأضاف عمر سليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن تصويت الناخبين عبر البريد هذا يحدث لأول مرة وقمنا بالرد علي جميع استفسارات المواطنين بخصوص الانتخابات .

وأوضح عمر سليم ، أن اللجنة المسؤولة عن استلام المظاريف تقوم بفتحها للتأكد من تواجد الاستمارة بداخلها وصورة بطاقة الرقم القومي والإقامة.

وتابع : ان الجالية المصرية تقوم بعمل جيد في حشد المواطنين لأداء أصواتهم في الانتخابات والأمور تسير علي أكمل وجه .
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