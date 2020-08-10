سفير مصر في إسبانيا يكشف أبرز الاستعدادات لانتخابات الشيوخ بالخارج.. فيديو

قال عمر سليم سفير مصر في إسبانيا، إن الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ بدأ منذ فترة طويلة لافتا الى ان التصويت في الانتخابات سيكون عن طريق البريد .





وأضاف عمر سليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن تصويت الناخبين عبر البريد هذا يحدث لأول مرة وقمنا بالرد علي جميع استفسارات المواطنين بخصوص الانتخابات .





عمر سليم ، أن اللجنة المسؤولة عن استلام المظاريف تقوم بفتحها للتأكد من تواجد الاستمارة بداخلها وصورة بطاقة الرقم القومي والإقامة . وأوضحوالإقامة



