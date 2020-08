View this post on Instagram

مصطفي شاب صغير ضحكته تدخل القلب محتاج كل دعوه من القلب سبحان من دخل حبه في قلوب الناس من غير ما يعرفوه قادر يشفيه ويكتبله عمر جديد مصطفي محتاج دعواتكم تصدقوا بالدعاء لمصطفي يمكن يقوم من تعبه ربنا يشفيك يا مصطفي يارب و ميوجعش قلوبنا عليك 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @mustafa_hfnawy