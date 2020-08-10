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برلمان

مهني: شباب مصر ضربوا أروع الأمثلة من خلال المشاركات السابقة فى الاستحقاقات الانتخابية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:57 م
الانتخابات
الانتخابات
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ماجدة بدوى

دعا محمد مهني، أمين شباب حزب الحرية المصرى وعضو المكتب السياسي للحزب ، شباب مصر للنزول والمشاركة بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، قائلا "شباب مصر ضربوا أروع الأمثلة من خلال المشاركات السابقة فى الاستحقاقات الانتخابية والوقوف أمام لجان الاقتراع للتعبير عن ارائهم.

وقال مهني فى بيان صحفى له، إنه على مدار الفترات السابقة لم يحظي الشباب باهتمام واضح وقوي من القيادة السياسية بهذه الصورة، وتمثيلهم فى المواقع السياسية والتنفيذية والشعبية، فحقا منذ اطلاق الرئيس عام ٢٠١٦ عاما للشباب وبداية للتمكين السياسي لهم ونرى ذلك ملموس على أرض الواقع.

وأكد مهنى، أن التمكين الحقيقي للشباب جاء من خلال دورهم والتعبير عن ارائهم ومشاركتهم السياسية الواضحة، ونحن اليوم ندعو الشباب لاستكمال ما بدءوه من مشاركة حقيقة واختيار لمن يمثلهم ويعبر عن ارائهم بالنزول على مدار يومين غدا وبعد الغد، لاختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ وأن يكونوا إيجابين من خلال مشاركة حقيقية بالتوجه لصناديق الأقتراع للتعبير عن الرأي وألا يكون تعبيرهم عن رأيهم فقط من وراء شاشات رقمية لن تغير من الأمر شئ فالتغيير أو إبداء الرأي  لا يكون إلا بالذهاب للصندوق والمشاركة الفعالة في كافة الإستحقاقات.
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