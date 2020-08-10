السكرتير المساعد لسوهاج يتأكد من جاهزية عدد من لجان انتخابات الشيوخ

تفقد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج ، اليوم 6 مدارس تضم 9 لجان فرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الوقوف على جاهزية المقار الانتخابية لإجراء إنتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها غدا وبعد غد .

وبدأ القاضي، جولته بتفقد مدرسة سوهاج الثانوية بنات، والتي تضم لجنتين الأولى رقم 29 وتضم عدد 4493 ناخب، والثانية رقم 30 وتضم عدد 4304 ناخبة، ثم تفقد مدرسة ناصر الإعدادية بنات وبها لجنتين، الأولى رقم 38 وتضم عدد 4000 ناخب، ولجنة رقم 39 وتضم 3840 ناخبة، كما تفقد معهد فتيات سوهاج الأزهري، وبه لجنة رقم 31 وتضم عدد 5295 ناخب " ذكور وإناث".

تفقد السكرتير العام المساعد كذلك مدرسة باحثة البادية الإبتدائية بمدينة سوهاج، وبها لجنة رقم 24 بإجمالي عدد ناخبين 6449 ناخب " ذكور وإناث "، وتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، وتضم عدد 2525 ناخب " ذكور وإناث"، و مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، وبها لجنتين، الأولى رقم 21 وتضم 3852 ناخب، ولجنة 22 وتضم 3741 ناخبة .

واطمأن السكرتير المساعد على جاهزية تلك المدارس من حيث توافر كشوف الناخبين، وتوفير الإضاءة اللازمة داخل اللجان وأمام المدارس، واتباع الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، ومستوى النظافة بها.

اقرا ايضا