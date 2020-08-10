AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السكرتير المساعد لسوهاج يتأكد من جاهزية عدد من لجان انتخابات الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:10 م
جولة السكرتير المساعد
جولة السكرتير المساعد لمحافظة سوهاج
Advertisements
خالد رياض
تفقد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم 6 مدارس تضم 9 لجان فرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الوقوف على جاهزية المقار الانتخابية لإجراء إنتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها غدا وبعد غد .

وبدأ القاضي، جولته بتفقد مدرسة سوهاج الثانوية بنات، والتي تضم لجنتين الأولى رقم 29 وتضم عدد 4493 ناخب، والثانية رقم 30 وتضم عدد 4304 ناخبة، ثم تفقد مدرسة ناصر الإعدادية بنات وبها لجنتين، الأولى رقم 38 وتضم عدد 4000 ناخب، ولجنة رقم 39 وتضم 3840 ناخبة، كما تفقد معهد فتيات سوهاج الأزهري، وبه لجنة رقم 31 وتضم عدد 5295 ناخب " ذكور وإناث".

 تفقد السكرتير العام المساعد كذلك مدرسة باحثة البادية الإبتدائية بمدينة سوهاج، وبها لجنة رقم 24 بإجمالي عدد ناخبين 6449 ناخب " ذكور وإناث "، وتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، وتضم عدد 2525 ناخب " ذكور وإناث"، و مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، وبها لجنتين، الأولى رقم 21 وتضم 3852 ناخب، ولجنة 22 وتضم 3741 ناخبة . 

واطمأن السكرتير المساعد على جاهزية تلك المدارس من حيث توافر كشوف الناخبين، وتوفير الإضاءة اللازمة داخل اللجان وأمام المدارس، واتباع الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، ومستوى النظافة بها.

اقرا ايضا

عشية انتخابات مجلس الشيوخ.. رئيس جامعة سوهاج يحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

بسبب تجهيزات امتحانات الثانوية.. محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة بملوي للتحقيق.. فيديو وصور

نقل مدير مدرسة ببنها لعدم تجهيزها استعدادا لانتخابات الشيوخ

لا صوت يعلو فوق انتخابات الشيوخ.. المحافظات تسابق الزمن للانتهاء من الاستعدادات.. والمحافظون يطمئنون على الاجراءات الاحترازية والتجهيزات النهائية

نقل عدد من المقرات الانتخابية بالإسماعيلية قبل انتخابات الشيوخ

للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين.. محافظ الدقهلية ونائبه يتفقدان لجان انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

موته المفاجئ أوجع القلوب.. هاني شاكر ينعى مصطفى حفناوي بكلمات مؤثرة

إثيوبيا: وافقنا على تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع بناء على طلب السودان

وفاة أسطورة الـ WWE المصارع «كامالا» متأثرا بـ كورونا

سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية

مصير الأهلي والزمالك.. الكاف يحسم الجدل حول حضور الجماهير بنصف نهائى أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلة ردح ولفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها بسبب مصطفى حفناوي

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها