ما يحسد المال إلا أصحابه.. خالد الجندي يحذر من التفاخر على السوشيال.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان قد يحسد نفسه بنفسه، كأن يقف أمام المرآة ولا يشكر الله على حسن صورته وهيئته.









وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن مقولة "ما يحسد المال إلا أصحابه" صحيحة وموجودة، ويقول القرآن كذلك "وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا".









وأشار إلى أن الكثير من الفتيات ينشرن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يدرين أنه بخلاف من ينظرون إليها بشهوة فإن هناك من ينظرون إليها نظرة حسد، محذرا من كثرة نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي والتي فيها تباهٍ وتفاخر.









ونصح خالد الجندي، بأن نكثر من ذكر الله بأي صيغة كانت وقراءة القرآن، وحينما نرى أمرا جميلا نقول "ما شاء الله لا قوة إلا بالله".