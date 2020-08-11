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أخبار البلد

الأغاني الوطنية تشعل الأجواء أمام لجان الدقي في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:46 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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كريم ناصر - نورهان خفاجي - حياة عبد العزيز
فتحت منذ قليل لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة  ابوابها أمام الناخبين للادلاء باصواتهم وسط اجراءات احترازية من انتشار وباء فيروس كورونا . 

وتشهد اللجان تواجد أمني مكثف من رجال الشرطة امام اللجان وسط حرص على تنظيم حركة دخول المواطنين لعدم التزاحم او التعرض لخطر كورونا، كما يتم التنبيه على الناخبين بضرورة ارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.

وتجمع العديد من اطفال مدارس ادارة الدقى التعليمة مع مدرسيهم امام مدارس الدقى حاملين الاعلام يرفرفون بها على موسيقي اغنية تسلم الايادى وعدد من الاغاني الوطنية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ و الادلاء باصواتهم.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

ويتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
الأغاني الوطنية تشعل الأجواء أمام لجان الدقي في انتخابات الشيوخ
الأغاني الوطنية تشعل الأجواء أمام لجان الدقي في انتخابات الشيوخ
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