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محافظات

في ثاني أيام الاقتراع.. زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:21 م
زحام شديد للمرأة
زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة
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قسم المحافظات
سيطرت المرأة على الأجواء السياسية بمحافظة البحيرة وتزايد توافدها على اللجان الانتخابية للادلاء بصوتها الانتخابى للمشاركة فى الاقتراع السياسى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020م  

وشهدت لجان" كفر الدوار،حوش عيسى، رشيد، شبراخيت، بمركز ومدينة إيتاى البارود" زحاما شديدا على اللجان الانتخابية فى إنتظار دورها فى عمليات التصويت بانتخابات الشيوخ  وسط إجراءات أمنية مشددة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وفى نفس السياق تابعت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة غرفة العمليات لبحث إجراءات تسهيل العملية الانتخابية السيدات خاصة كبار السن وذوي الهمم.

فيما أكدت الإعلامية جمالات الحسينى عبد الغنى الدمنهورى عضو فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ومسؤول لجنة الدعم الاعلامى أن المرأة المصرية كانت الحصان الأسود فى كافة إنتخابات الاستحقاقات السياسية ولقنت العالم درسا فى الاحترام والصمود .

واشارت الدمنهورى الى أن مردود تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بآدمية وإحترام وبساطة مع المرأة كان له تأثير عاطفى وقوى جدا عليها مشيرة إلى ان تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمهات شهداء الجيش والشرطة والأمهات المكافحات والغير قادرات وأصحاب الرسالات السامية فى جميع المحافل تسبب فى التفاف المرأة حوله لمساندته وخلق نزعة أسرية بين سيادة الرئيس وبين أمهات الشهداء لاقت إعجاب المرأة بصفة عامة باحترام الرئيس للمرأة وتقديرها.

فيما أضافت المهندسة منى عصام عضو فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن المرأة المصرية هى بمثابتة رمانة الميزان فى أى مكان تتواجد فيه وأثبتت بأنها أكثر ثقافة من الآخرين وأدركت مدى تأثير وأهمية صوتها الانتخابي والمرأة تظهر دائما فى المواقف الصعبة على الصعيد الداخلى والخارجى.

والجدير بالذكر الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 الف و970 ناخب بنسبة 6.36٪ من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية ( 711) وعدد اللجان العامة (18) وعدد اللجان الفرعية ( 923).
في ثاني أيام الاقتراع.. زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة.. صور
في ثاني أيام الاقتراع.. زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة.. صور
في ثاني أيام الاقتراع.. زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة.. صور
في ثاني أيام الاقتراع.. زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة.. صور
في ثاني أيام الاقتراع.. زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة.. صور
في ثاني أيام الاقتراع.. زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة.. صور
في ثاني أيام الاقتراع.. زحام شديد للمرأة على انتخابات الشيوخ بالبحيرة.. صور
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