قبل ساعات من إغلاق لجان الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالي أسوان للمشاركة

تشهد لجان اقتراع انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في يومها الثانى قبيل ساعات قليلة من إغلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء إقبالًا ملحوظًا من المواطنين بمختلف اللجان داخل نطاق محافظة أسوان .
ففى مركز ومدينة إدفو أقصى شمال أسوان شهدت اللجان توافد للناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم من مرشحيهم حيث أكد العميد محمد البنا رئيس المركز والمدينة على انتظام سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات الوحدة المحلية والاطمئنان على فتح كافة اللجان فى مواعيدها مع توافر جميع الخدمات والتجهيزات اللازمة لتسهيل دخول وخروج الناخبين للجان .
وأشار محمد البنا إلى أن المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 هو واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لأبنائه وللأجيال القادمة ، مطالبًا المواطنين من الشباب والمرأة بالنزول بكثافة للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الإقتراع بكل حرية وشفافية، لاسيما أن ممارسة كل مواطن لحقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب والذى سيكون قادر على مساندة جهود الدولة فى تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية والمخططة لتكون محافظة أسوان فى مقدمة المحافظات التى تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة .
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جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية تصل لنحو مليون و35 ألفاً و571 ناخبًا وناخبة مقيدين بالجداول النتخابية، وموزعين على 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة بمراكز المحافظة الخمس "أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو"، ويشارك فى الإنتخابات نحو 255 قاض باللجان الفرعية ، بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة و 6 مستشارين حفظ و 23 قاضيًا ومستشار إحتياطى بإجمالى 290 مستشارًا.
وكانت قد بدأت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى اليوم الأربعاء لإنتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ و 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم إنتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر) ، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
وكانت قد أستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من إنتخابات الداخل ، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول ، ونفس الحال قبل وبعد الإقتراع فى اليوم الثانى.
وتشارك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
ففى مركز ومدينة إدفو أقصى شمال أسوان شهدت اللجان توافد للناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم من مرشحيهم حيث أكد العميد محمد البنا رئيس المركز والمدينة على انتظام سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات الوحدة المحلية والاطمئنان على فتح كافة اللجان فى مواعيدها مع توافر جميع الخدمات والتجهيزات اللازمة لتسهيل دخول وخروج الناخبين للجان .
وأشار محمد البنا إلى أن المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 هو واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لأبنائه وللأجيال القادمة ، مطالبًا المواطنين من الشباب والمرأة بالنزول بكثافة للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الإقتراع بكل حرية وشفافية، لاسيما أن ممارسة كل مواطن لحقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب والذى سيكون قادر على مساندة جهود الدولة فى تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية والمخططة لتكون محافظة أسوان فى مقدمة المحافظات التى تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة .
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لمواجهة كورونا.. استمرار إجراءات التعقيم داخل وخارج لجان انتخابات الشيوخ بأسوان.. صور
جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية تصل لنحو مليون و35 ألفاً و571 ناخبًا وناخبة مقيدين بالجداول النتخابية، وموزعين على 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة بمراكز المحافظة الخمس "أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو"، ويشارك فى الإنتخابات نحو 255 قاض باللجان الفرعية ، بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة و 6 مستشارين حفظ و 23 قاضيًا ومستشار إحتياطى بإجمالى 290 مستشارًا.
وكانت قد بدأت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى اليوم الأربعاء لإنتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ و 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم إنتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر) ، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
وكانت قد أستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من إنتخابات الداخل ، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول ، ونفس الحال قبل وبعد الإقتراع فى اليوم الثانى.
وتشارك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.