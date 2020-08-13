خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: الفوز على الأهلي بخماسية أصعب لحظة عشتها.. نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري.. وهذه نصيحتي لـ رمضان صبحي.. حوار

غادر مصر منذ سنوات طويلة متجها إلى جنوب أفريقيا لكنه مايزال يعشق تراب الوطن ولم يتخل أيضا عن انتمائه وحبه للنادي الأهلي رغم احترافيته الشديدة، أنه المصري خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، وأحد أنجح الكوادر المصرية في القارة الأفريقية.





خالد علي يتحدث لـ " صدى البلد" عن طموحات صن داونز الموسم المقبل، ورأيه بشأن رحيل رمضان صبحي، وأزمة نادي القرن، والعديد من الأمور التي تخص الكرة المصرية:





حدثنا عن أهداف صن داونز الموسم المقبل؟

هدفنا المنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل سواء محليا أو قاريا، لكن هدفنا الأكبر هو التتويج بدوري أبطال أفريقيا.





ما هي أصعب لحظة مرت عليك خلال تواجدك مع صن داونز وأسعد لحظة أيضا؟

فوز صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة كانت أصعب لحظة عشتها خلال فترة تواجدي مع صن داونز، لأنني مشجع أهلاوي، بينما التتويج بدوري أبطال أفريقيا 2016 على حساب الزمالك كان اللحظة الأسعد بالنسبة لي.





الجميع في صن داونز سواء إدارة أو لاعبين أو عاملين أو حتى المشجعين يعلمون أنني مشجع للنادي الأهلي، لكن يعرفون أيضا أنني شخص محترف أقوم بتأدية عملي على أكمل وجه ولا أقصر في شيء.





كنت متواجدا في غرفة النادي الأهلي بعد وداعنا لدوري أبطال أفريقيا أمامهم ووجهت لهم التهنئة.





ما موقف صن داونز منبيع سيرينو في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه؟

سيرينو يمتلك عقدا مع صن داونز يمتد حتى 2025، لا نفكر في بيعه، لسنا ناديا استثماريا ليكون غرضنا الأول هو المال.





حدثنا عن طموحاتك خلال الفترة المقبلة، وهل ترحب بالعمل في النادي الأهلي يوما ما؟

سعيد جدا بتواجدي مع صن داونز أعيش هنا في جنوب أفريقيا من فترة طويلة رفقة أسرتي، لا أحد يستطيع رفض النادي الأهلي، لكنني مستمر حاليا مع صن داونز.





زأتمنى تطبيق سياسة تعاقدات صن داونز في النادي الأهلي، نحن نتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى بمبالغ قليلة جدا مقارنة بالأسعار التي نسمع عنها في مصر.





ما الفريق الذي ترشحه للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

من وجهة نظري الوداد المغربي هو الفريق الأقوى بين الفرق المتواجدة في الدور نصف النهائي أعرف هذا الفريق جيدا ومدى قوته، لكنني أرشح تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حال تخطي عقبة الوداد.





الأهلي حسم مسابقة الدوري الممتاز بنسبة 99% على الجهاز الفني أن يختبر أكبر عدد من اللاعبين خلال باقي مباريات المسابقة لتجهزيهم لمباريات دوري الأبطال.





جماهير الأهلي تطمح في حصد دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم واللعب في كأس العالم للأندية ولن تقبل بأقل من ذلك.





من هو أفضل لاعب في مصر حاليا من وجهة نظرك؟

وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، هو لاعب يمتلك الروح القتالية ولديه إنكار للذات.





هل فكر صن داونز في ضم لاعبين من الدوري المصري؟

بالطبع نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري، حال وجدنا لاعبا يتناسب مع طريقة لعب الفريق سنحاول ضمه، بشرط أن يكون بأسعارنا وليس بالأسعار التي نسمع عنها في الدوري المصري.





ما هو الأفضل لـ رمضان صبحي البقاء في الأهلي أمام العودة إلى أوروبا؟

كنت أعلم أن رمضان صبحي لن يستمر مع الأهلي، ولكن في النهاية الأهلي مبيقفش على حد.

أنصح رمضان بخوض تجربة الاحتراف مجددا حال تلقيه عرضا للعودة إلى أوروبا، لا خلاف أنه لاعب مميز، لكن الأفضل له هو الاحتراف مجددا.





من يستطيع تعويض رمضان صبحي في الأهلي حال رحيله؟

يوجد كهربا وحسين الشحات ومجدي أفشة، على الجهاز الفني توظيف أحد هؤلاء اللاعبين لتعويض رحيل رمضان صبحي.





من اللاعبين المصريين يستحق فرصة الاحتراف في أوروبا؟

مصطفى محمد مهاجم الزمالك وعمرو السولية لاعب الأهلي.





ما رأيك في صفقة انضمام طاهر محمد طاهر إلى الأهلي؟

صفقة طاهر محمد طاهر تأخرت، ولكن أتمنى أن يكون إضافة للأهلي، أتمنى أيضا أن تتم أي تعاقدات من خلال التقييم على أرض الواقع وليس من خلال السيرة الذاتية.





ما تعليقك عن أزمة نادي القرن؟

الأهلي ليس له دخل بشأن أزمة نادي القرن، الأهلي توج في عام 20021 بلقب نادي القرن الأفريقي في جوهانسبرج.





أتمنى أن يخبرنا مسؤولو نادي الزمالك لماذا يتحدثون عن أزمة نادي القرن طوال الـ 16 عاما الماضية، لكن في نهاية إذا كان يشعر نادي الزمالك أنه مظلوم عليه التقدم بشكوى.





ما رأيك في تصريحات فاروق جعفر كابتن فريق الزمالك الشاب بشأن مجاملة الحكام للزمالك والأهلي ومنتخب مصر؟

هذه تصريحات تضر جميع الأندية المصرية ومنتخب مصر.





هل مصر قادرة على استنساخ محمد صلاح؟

أكيد، إذا فتحت الأندية باب الاحتراف بجد، بدون مغالاة في أسعار اللاعبين.





محمد صلاح هو نموذج مصري مشرف وخير سفير للكرة في المصرية في أوروبا، أتمنى أن نرى العديد من اللاعبين المصريين يتألقون في أوروبا مثل محمد صلاح.





وجه كلمة للجماهير المصرية؟

أتمنى من ربنا خاصة جماهير الأهلي والزمالك إنهاء حالة التعصب على مواقع التواصل الاجتماعي، فالنهاية هي كرة قدم للتسلية وليست من أساسيات الحياة، يمكن أن نختلف خلال مباراة ولكن بعد المباراة نحن أصدقاء وأخوات، ولكن لا يجب أن نتراشق.





الشحن من بعض الإعلاميين يؤدي إلى كارثة، لكن يجب أن تكون الجماهير واعية أكثر من ذلك.





الموسم الحالي ودعنا أبطال أفريقيا أمام الأهلي، رغم ذلك قمنا بتحية فريق الأهلي، أيضا نفس الأمر حدث مع الوداد الموسم الماضي، هذه رسالتي للجماهير.