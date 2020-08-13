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أخبار العالم

نقلا عن ولي العهد.. رسائل عاجلة لرئيس مجلس الأمة الكويتي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:29 م
رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي
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محمود نوفل
حمل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم 3 رسائل حرفية الى نواب المجلس نيابة عن نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وأوضح الغانم أن  الرسالة الأولى هي الإيمان التام بالمؤسسات الدستورية ودور مجلس الأمة وهو تأكيد على نهج أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهو نهج لن يتغير ولن يتبدل. 

وفيما يتعلق بالرسالة الثانية فقد بيًن الغانم أنها تتمثل في أن استقرار البلاد ومراعاة الظروف الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا وصحيا واجب واستحقاق، ومسؤوليته الأولى تكمن في تحقيق هذا الأمر ولن يسمح لهذا الاستقرار بأن يُمس. 

وكشف رئيس مجلس الأمة الكويتي  عن مضمون الرسالة الثالثة والتي نصت علي أن التعاون البناء مع الحكومة يجب أن يكون منهج النواب في هذه المرحلة لافتا الي أن حل مجلس الأمة أمر هو أمر خاص بــ أمير البلاد وحده ولا يوجد ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن، واستخدام الرخص الرقابية تتطلب حصافة وحسًا بالمسوؤلية وتقديرًا للظروف العصيبة التي نمر بها. 

ونوه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الي أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أكد له أنه لا جزع من الاستجوابات، وأنه سيواجه الاستجوابات التي قُدمت، مشيرًا إلى أن باب التعاون مفتوح على مصراعيه مع مجلس الأمة.
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