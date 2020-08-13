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أخبار العالم

قرقاش: مبادرة الإمارات مع إسرائيل هدفها تفكيك قنبلة حل الدولتين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:31 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
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شيماء مصطفى
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الإمارات أحد الأطراف التي تعمل بصدق وشفافية مع العرب والمجتمع الدولي المعني بالقضية الفلسطينية.

وأضاف قرقاش، خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الطرف الفلسطيني رأى أياما صعبة على مدى 70 عاما وتلك الأيام أثبتت أن التواصل والمفاوضات أفضل من الانقطاع.


ودعا الجانب الفلسطيني إلى الإبقاء على قنوات للتواصل والتي تعد ضمانة أكبر من عدم وجود اتصال.

وأكد أن مبادرة الإمارات الأساسية هي هدفها تفكيك قنبلة موقوتة كانت تهدد حل الدولتين.

وأوضح أن الإمارات تستثمر علاقاتها في إيجاد حل للقضية الفلسطينية ملموس على الأرض.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في نبأ عاجل، إن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية.

وأشارت إلى أن البلدين وقعا على الاتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة من الرئيس الأمريكي في مقابل تأجيل فرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية.
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