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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية غدا.. وأخرى استثنائية إلى روسيا والكاميرون والسعودية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:37 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الجمعة، 39 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان، اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " امستردام ، اثينا، بودابست ، باريس، كوبنهاجن ، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، اسطنبول، لارنكا ، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين ، نيويورك، بغداد، اربيل، دبي، أبو ظبي، ميلانو" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا أبوظبي ودبي وميلانو حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة استثنائية إلى كل من الرياض، دوالا، موسكو، ورحلتين الي جدة بالإضافة إلى ٤ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية الي  الغردقة  و الأقصر ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3400 راكب.

وقررت الحكومة المصري تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.
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