مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية غدا.. وأخرى استثنائية إلى روسيا والكاميرون والسعودية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الجمعة، 39 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان، اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " امستردام ، اثينا، بودابست ، باريس، كوبنهاجن ، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، اسطنبول، لارنكا ، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين ، نيويورك، بغداد، اربيل، دبي، أبو ظبي، ميلانو" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا أبوظبي ودبي وميلانو حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.





وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة استثنائية إلى كل من الرياض، دوالا، موسكو، ورحلتين الي جدة بالإضافة إلى ٤ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية الي الغردقة و الأقصر ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3400 راكب.



