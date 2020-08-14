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رئيس الشعبة العامة للسيارات: انتعاشة في السوق خلال عام.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:30 ص
سوق السيارات
سوق السيارات
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اسراء صبري
قال عفت عبدالعاطي، رئيس الشعبة العامة للسيارات، إن المبيعات في الوقت الحالي قليلة، وشدد على أن مصر ستعمل على النظام الجديد فيما يخص  تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "المحور" أن قانون التحويل لن يكون اجباري ولكن الغاز الطبيعي أقل تكلفة وأفضل، لأنه سيعمل على توفير الكثير من الأموال، بالإضافة إلى الإفادة الصحية لأنه لا يضر البيئة، وليس له أي آثار سلبية على الجهاز التنفسي.

وتابع: أن قيمة تحويل السيارات القديمة إلى الغاز الطبيعي لا تتجاوز 7 أو 8 آلاف جنيه، مشددا على أن عمل القوات المسلحة سيكون كما يجب لأن لا أحد يتخرج من القوات المسلحة دون دراسة هندسة السيارات.

وأوضح أن خلال عام أ عام ونصف ستتغير الأمور للأحسن وسيكون هناك انتعاش في سوق السيارات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السيارات إلى 2%  قبل نهاية العام، متابعا ستكون النسبة متوسطة.
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