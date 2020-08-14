رئيس الشعبة العامة للسيارات: انتعاشة في السوق خلال عام.. فيديو

قال عفت عبدالعاطي، رئيس الشعبة العامة للسيارات، إن المبيعات في الوقت الحالي قليلة، وشدد على أن مصر ستعمل على النظام الجديد فيما يخص تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.





وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "المحور" أن قانون التحويل لن يكون اجباري ولكن الغاز الطبيعي أقل تكلفة وأفضل، لأنه سيعمل على توفير الكثير من الأموال، بالإضافة إلى الإفادة الصحية لأنه لا يضر البيئة، وليس له أي آثار سلبية على الجهاز التنفسي.



