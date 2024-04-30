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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير القطاع التجاري بإحدى الشركات: هيئة الدواء المصرية أحدثت نقلة تاريخية في الصناعة

الدكتور محسن حسن
الدكتور محسن حسن

أكد الدكتور محسن حسن، مدير القطاع التجاري في إحدى شركات تصنيع الأدوية، أنه في عام 2019 تم إنشاء هيئة الدواء المصرية وهي نقلة تاريخية في صناعة الدواء، مؤكدا أنه يتم تصنيف الدواء قبل إنشاء الهيئة وبعدها، ورحلة عبوة الدواء تبدأ بالمادة الخام بإستيرادها من الخارج.

وشدد "حسن"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن التجارب على الدواء تضمن جودة وفعالية وسلامة وأمان بداية أن يتم تحليل المادة الخام وبعدها التشغيلات الإنتاجية بيتم تحليها أكثر من تحليل وفي الصيدلية هناك ما يعرف بالسحب العشوائي للعينة وتحليلها، الرقابة والتأكد من جودة الدواء المصري يتم بشكل كبير ودوري ومستر، وهذه الخطوات تتم بنسبة 100%.

وأشار إلى أنه لم نصل إلى أقصى درجة في السيطرة على سوق الدواء، موضحا أن اخر 5 سنوات شهدت صناعة الدواء تطور كبير، حاليًا في مصر هناك مواد فعالة قبل المنتج الأجنبي أن ينزل لهذا الدواء، مؤكدًا أن هناك أهداف هو توفير دواء أمن بسعر مناسب للمريض المصري.

ونوه بأن هناك نقلة نوعية تحدث في مصر في مجال صناعة الدواء، مشددًا على أنه في حملة القضاء على فيروس سي 99% من المرض الذي تعالجوا تم معالجتهم بالدواء المصري.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/kVLdZaas8GjGAz5B/?mibextid=ox5AEW

أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال هيئة الدواء المصرية توك شو هيئة الدواء المصري

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