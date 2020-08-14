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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 25 شابًا وصرف 6 ملايين جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة بمرسى مطروح

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:53 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح  25 شابًا  بينهم شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 210  طالب عمل  .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف 6 ملايين و 833 ألفًا و 500 جنيه منحًا لـ 7 ألاف و86 عامل غير منتظم  من المسجلين بالمديرية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية فى تقريره للوزير أن المديرية قامت  باستخراج 17 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لنحو 17 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على عدد 111 منشأة، وتحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية، وبحث شكوتين قدمت للإدارة ، وفى مجال تفتيش العمل  قامت بالتفتيش على 259 منشأة وتسجيل 7 مخالفات من خلال مكاتب التفتيش العمالى .


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