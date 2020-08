وفاة شويكار.. محمد فؤاد ينعى الفنانة الراحلة

View this post on Instagram

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ننعي ببالغ الحزن وفاة الإنسانة الغالية علينا و علي كل مصر و الوطن العربي.. الراقية الجميلة شويكار.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته #محمد_فؤاد