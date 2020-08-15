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أخبار البلد

من بينهم 8 من ذوي الاحتياجات الخاصة.. القوى العاملة: تعيين 366 شابًا بأسيوط

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 366 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغوا 1734 شابًا، فضلا عن اصدار 432 شهادة قياس مستوى المهارة، و432 كارنية مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 6 آلاف و600 جنيه على الرعاية الاجتماعية لـ 25 عاملا من العمال المسجلين، فضلًا عن تسجيل 46 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 132 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1230 منشأة وتم عقد 4 ندوات توعية من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 5 شكاوى تم بحثها بالكامل خلال الشهر.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 140 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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