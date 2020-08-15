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أخبار البلد

استعدادا للتجديد النصفي 26 أغسطس.. اعرف كيف تدلي بصوتك في انتخابات «البيطريين»

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي، بالنقابة العامة والفرعيات، إنه سيتم فتح باب التصويت يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، فى التاسعة صباحًا، وحتى السادسة مساءً.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، كيفية إدلاء الطبيب البيطري بصوته في الانتخابات، حيث سيتم تسليم 7 ورقات بألوان مختلفة لكل عضو بالنقابة، هي:
- اللون الأحمر .. لانتخاب نقيب عام الأطباء البيطريين.
- اللون الأبيض .. لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة.
- اللون الأبيض .. لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة.
- اللون الأخضر.. لانتخاب عضو مجلس النقابة العامة على مستوى المنطقة.
- اللون الأصفر .. لانتخاب رئيس النقابة الفرعية لمحافظتك.
- اللون الأزرق .. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة.
- اللون الكريمي .. لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة.

وأضاف "لكى يسمح لك القاضي بالإدلاء بصوتك لابد من وجود بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر، أو كارنيه عضوية النقابة، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مشيرا إلى أنه يسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات.

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