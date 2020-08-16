ربيع ياسين يبحث عن ودية لمنتخب مصر للشباب مع أندية القسم الثاني

يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين عن خوض وديات خلال الفترة المقبلة مع أحد أندية القسم الثاني استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في موريتانيا في مارس المقبل .





واختار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب 17 لاعبا وهم هم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي ، و السيد عطية ، محمد السيد سيحا وسيف الدين علي من و كريم جمال بيبا و علاء محمد و زياد فرج من المصري و محمود عبد المحسن و صلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.





ويخوض المنتخب الوطني للشباب مباراة ودية خلال الفترة المقبلة مع أحد أندية القسم الثاني استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية .

ويأمل ربيع ياسين في تحقيق طفرة حقيقة مع جيل الصاعد من منتخب الشاب لتحقيق إنجازا جديدا يضاف لتاريخ الكرة المصرية .





وإنطلق معسكر الفراعنة يوم 5 أغسطس الماضي بالملعب الفرعي بالقاهرة وخضع جميع اللاعبون لإجراء مسحة طبية للإطمئنان عليهم من تفشي فيروس كورونا المستجد



