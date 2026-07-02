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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على أعتاب الحسم .. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الكيمياء والجغرافيا بسوهاج

طلاب الثانوية العامة بسوهاج
طلاب الثانوية العامة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج في التوافد على مقار اللجان الامتحانية، استعدادًا لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وحرص من جميع الجهات المعنية على توفير الأجواء المناسبة لضمان انتظام سير الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وشهد محيط المدارس حالة من الهدوء والانضباط، بالتزامن مع بدء دخول الطلاب إلى اللجان وفق الضوابط المنظمة، بينما اصطف أولياء الأمور أمام البوابات في مشهد امتزجت فيه الدعوات بالترقب، أملاً في أن يوفق أبناؤهم في اجتياز واحدة من أهم محطات الثانوية العامة.

ويؤدي نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة داخل 87 لجنة موزعة على مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، حيث يخوض طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، وسط متابعة ميدانية من القيادات التعليمية والتنفيذية.

وانتشرت الأجهزة الأمنية بمحيط اللجان لتأمين عملية دخول الطلاب وتنظيم الحركة المرورية، مع استمرار أعمال التفتيش ومنع اصطحاب أي وسائل مخالفة داخل اللجان، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكانت محافظة سوهاج قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى طوال فترة الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي وجه بمراجعة جاهزية جميع اللجان، والتأكد من انتظام أعمال الكهرباء والإنارة، وتشغيل المراوح ووسائل التهوية، وتوفير مياه الشرب، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما كثفت الوحدات المحلية حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، ومنعت تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية لتسهيل وصول الطلاب والملاحظين إلى اللجان دون تكدسات.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية، سير الامتحانات لحظة بلحظة، لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن خروج الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

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