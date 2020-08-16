أوس أوس يهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده.. ربنا يحبب فيك خلقه أكتر وأكتر

هنأ الفنان أوس أوس الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق أوس أوس قائلا "كل سنه وانت طيب يا نجم الجيل وربنا يحبب فيك خلقه اكتر واكتر ..لانك بجد انسان قبل ما تكون فنان ربنا يحميك ويسعدك ويحفظك انت واسرتك يااارب #تامر_حسنى #اوس_اوس".
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من ناحية آخري تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".
فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.
وعلق أوس أوس قائلا "كل سنه وانت طيب يا نجم الجيل وربنا يحبب فيك خلقه اكتر واكتر ..لانك بجد انسان قبل ما تكون فنان ربنا يحميك ويسعدك ويحفظك انت واسرتك يااارب #تامر_حسنى #اوس_اوس".
اقرأ أيضا:
في عيد ميلاد تامر حسني .. عمل في بنزينة وبائعا للعطور لإنقاذ أسرته
من ناحية آخري تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".
فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.