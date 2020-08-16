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فن

في عيد ميلاد تامر حسني .. عمل في بنزينة وبائعا للعطور لإنقاذ أسرته

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يحتفل اليوم تامر حسني بعيد ميلاده الـ٤٣، واستطاع أن يحقق خلال مشواره الفني نجاحا كبيرا ويصل إلى العالمية حتى لقب بنجم الجيل.

ولد تامر حسنى عباس فرغلى، في مدينة القاهرة يوم 16 أغسطس عام 1977 .. بدأ نشاطه الفنى عام 2000.

في السابعة من عمره عاش تامر هو وأمه وشقيقه الأكبر حسام دون مصدر رزق بعد انفصال والديه ، وعمل تامر في سنوات عمره الأولى في محطة بنزين وسوبر ماركت وبائع العطور في الشارع، وعامل بناء.

يذكر أن تامر حسني حاليا يستعد لتصوير فيلم مش انا وتدور أحداثه حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. 
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