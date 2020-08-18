طريقة غير مسبوقة.. محامية: إخفاء بيانات ضحايا التحرش ساعد الفتيات على الإبلاغ دون خوف

قالت مها أبو بكر، رئيس لجنة مناهضة العنف بمجلس الشباب المصرى، إنه يجب أن يكون هناك تشريعات تحمى المرأة وتحمى وجودها وحقوقها واستحقاقاتها السياسية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق ذلك في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بإخفاء بيانات ضحية التحرش وقضايا التحرش والاغتصاب.









وأضافت "مها"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن حماية حقوق المرأة في تلك القضايا تتم الآن بطريقة غير مسبوقة بمصر، موضحة أنه يوجد إبلاغ عن قضايا التحرش عن طريق الواتس أب، والتى تعتبر طريقة متماشية مع الواقع.









وأوضحت أنه إذا لم يشعر المواطن بالأمان فيما يتعلق بالعدالة، فسيكون هناك كارثة كبيرة فيما يتعلق بالأمن المجتمعى، لافتة إلى أن الدولة وضعت تشريعات جدية فى القضاء على مشاكل المرأة.









وأكدت أن هذا الملف لا يطلع عليه غير المحقق لضمان سرية بيانات ضحايا التحرش، حيث إن ذلك ساعدهم على الإبلاغ بدون خوف.



